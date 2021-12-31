Хватит ли в Украине вакцин для бустерной дозы? В Минздраве ответили

Сейчас в Украине остается 11 миллионов доз вакцин. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в 2022 году начнется ревакцинация, а также прививки бустерной дозой вакцины от коронавируса. Для последующих поставок уже заключены соответствующие контракты, сбои в этом процессе пока не прогнозируются.

Об этом заявил главный санврач страны Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, в данный момент в Украине осталось около 11 млн доз COVID-вакцин.

"На 2022 год по уже подписанным контрактам планируется поставка 25 млн доз вакцины Pfizer. Также в процессе переговоров контракт на 6,5 млн доз вакцины CoronaVac" – отметил Кузин.

Дополнительно также есть подтверждения со стороны COVAX. Этот механизм не будет прекращать свою работу.

"То есть вакцин хватает как на ревакцинацию, так и бустер, так и на охват 70% населения страны", – подчеркнул главный санврач страны.

Кому Минздрав рекомендует делать бустерную прививку

В Украине рекомендовали бустерную прививку от коронавируса для людей в возрасте от 60 лет. Также ее уже получили около 3 тысяч медиков.

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Бустерную дозу вводят, чтобы усилить эффективность COVID-вакцины, которая со временем снижается, а дополнительную дозу вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать должной защиты.

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