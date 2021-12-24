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Продлит ли бустерная доза вакцины действие COVID-сертификата? В Минздраве ответили

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
24 декабря, 15:31
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Сейчас продолжаются обсуждения, каким образом данные о бустерной вакцинации будут отображаться в "Дії"
Главный санврач Игорь Кузин (на фото) говорит, что бустреная вакцинация должна продолжать действие сертификатов.
Главный санврач Игорь Кузин (на фото) говорит, что бустреная вакцинация должна продолжать действие сертификатов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вакцинация от коронавируса бустерной дозой продлит действие COVID-сертификата. Однако в данный момент неизвестно, каким будет данный механизм.

Об этом заявил главный санврач Украины Игорь Кузин интервью Укринформу.

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По его словам, в данный момент продолжаются дискуссии по поводу срока, через который должен быть введен "бустер" – через 6 месяцев, 28 дней или через три месяца. Скоро будет финальная позиция по этому вопросу.

На сколько бустерная доза продолжит действие COVID-сертификата

Как пояснил Кузин, ревакцинальная доза вакцины, по логике ЕС, должна продлить срок действия сертификата.

"Это в данный момент предмет переговоров, как это будет отображаться в "Дії", но бустерная доза должна продлевать действие сертификата", – сказал он.

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Однако сроки пока обсуждаются.

Третья доза не продлевает сертификат

При этом при введении дополнительной (третьей) дозы вакцины пациентам с иммунокомпрометированными состояниями сертификат не продлевается.

"Почему это важно? Например, человек имеет тяжелое иммунное состояние, то есть иммунная система работает плохо, человек постоянно принимает лекарство, или после трансплантации, когда ему показано такое лекарство. Третья, дополнительная доза вакцины против COVID-19 вводится для того, чтобы сформировалась полноценный иммунный ответ. Поэтому сертификат не нужно продлевать, так как, по сути, мы лишь достигаем того уровня иммунитета, который заявлен в инструкции об использовании вакцин, или во время клинических исследований. Если было заявлено на уровне 90%, то по сути этой третьей дозой мы только достигаем этих 90%", – объяснил Кузин.

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