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Акция "Гусь за Беларусь" в Киеве и открытие Олимпиады в Токио – анонсы СЕГОДНЯ

23 июля, 07:00

Юлия Безпечная

Представители белорусской общественности проведут акцию с гусем у здания посольства Беларуси, а в Японии начнутся Олимпийские игры – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 23 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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