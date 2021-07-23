Акция "Гусь за Беларусь" в Киеве и открытие Олимпиады в Токио – анонсы СЕГОДНЯ

Представители белорусской общественности проведут акцию с гусем у здания посольства Беларуси, а в Японии начнутся Олимпийские игры – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 23 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

9:00 – "Центр гражданских свобод" и представители белорусской общественности проведут акцию "Гусь за Беларусь" у здания посольства Республики Беларусь. Символом акции станет гусь, гоготание которого напоминает название города Гаага, где находится Международный уголовный суд – там будут рассматривать противоправные действия лукашенковского режима (ул. Коцюбинского, 3).

– "Центр гражданских свобод" и представители белорусской общественности проведут акцию "Гусь за Беларусь" у здания посольства Республики Беларусь. Символом акции станет гусь, гоготание которого напоминает название города Гаага, где находится Международный уголовный суд – там будут рассматривать противоправные действия лукашенковского режима (ул. Коцюбинского, 3). 9:30 – заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, каб. 327, ул. Прорезная, 15).

– заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, каб. 327, ул. Прорезная, 15). 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123).

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123). 10:30 – заседание по делу Семена Семенченко в Соломенском райсуде Киева (ул. Максима Кривоноса, 25).

– заседание по делу Семена Семенченко в Соломенском райсуде Киева (ул. Максима Кривоноса, 25). 11:00 – торжественная церемония закрытия Программы стажировки молодежи в Аппарате Верховной Рады Украины в 2021 году (ул. Грушевского, 5, конференц-зал).

Киев

Выставка Третьего международного фестиваля-конкурса DonorUA ART Project "Что общего между искусством и донорством?" на Южном вокзале в Киеве. Детали.

16:00 – общественные слушания о разработке градостроительной документации по строительству Большой кольцевой дороги (БКАД) вокруг Киева на территории Бучанского района Киевской области.

– общественные слушания о разработке градостроительной документации по строительству Большой кольцевой дороги (БКАД) вокруг Киева на территории Бучанского района Киевской области. 17:00 – открытие выставки "Идеальная. Мир женщины в произведениях китайских художников XVIII – начала XX века" из коллекции Музея Ханенко. Детали.

Львов

12:30 – судебное разбирательство по обвинению экс-заместителя командира львовского "Беркута" – начальника штаба Сергея Голуба в поджоге базы БМОН "Беркут" во Львове 20 февраля 2014 года во Франковском районном суде (ул. Генерала Чупрынки, 69).

За рубежом

Япония

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13:50 – открытие XXXII летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Церемония пройдет без зрителей в присутствии спортсменов-олимпийцев, членов МОК и ВИП-гостей. В Украине церемонию будет транслировать телеканал "UA:Перший".

США

Министр обороны США Ллойд Остин отправится в азиатское турне, в ходе которого посетит Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Аляску.

Евросоюз

Исследовательская организация Markit Economics опубликует предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за июль.