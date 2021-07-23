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Акція "Гусь за Білорусь" у Києві та відкриття Олімпіади в Токіо – анонси СЬОГОДНІ

23 липня, 07:00

Юлія Безпечна

Представники білоруської громадськості проведуть акцію з гусаком біля будівлі посольства Білорусі, а в Японії почнуться Олімпійські ігри – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 23 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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