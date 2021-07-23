Акція "Гусь за Білорусь" у Києві та відкриття Олімпіади в Токіо – анонси СЬОГОДНІ

Представники білоруської громадськості проведуть акцію з гусаком біля будівлі посольства Білорусі, а в Японії почнуться Олімпійські ігри – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 23 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

9:00 – "Центр громадянських свобод" та представники білоруської громадськості проведуть акцію "Гусь за Білорусь" біля будівлі посольства Республіки Білорусь. Символом акції стане гусак, гелготання якого нагадує назву міста Гаага, де розташований Міжнародний кримінальний суд, який розглядатиме протиправні дії лукашенківського режиму (вул. Коцюбинського, 3).

– "Центр громадянських свобод" та представники білоруської громадськості проведуть акцію "Гусь за Білорусь" біля будівлі посольства Республіки Білорусь. Символом акції стане гусак, гелготання якого нагадує назву міста Гаага, де розташований Міжнародний кримінальний суд, який розглядатиме протиправні дії лукашенківського режиму (вул. Коцюбинського, 3). 9:30 – засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, каб. 327, вул. Прорізна, 15).

– засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, каб. 327, вул. Прорізна, 15). 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123).

– засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123). 10:30 – засідання у справі Семена Семенченка у Солом'янському райсуді Києва (вул. Максима Кривоноса, 25).

– засідання у справі Семена Семенченка у Солом'янському райсуді Києва (вул. Максима Кривоноса, 25). 11:00 – урочиста церемонія закриття Програми стажування молоді в Апараті Верховної Ради України в 2021 році (вул. Грушевського, 5, конференц-зал).

Київ

Виставка третього міжнародного фестивалю-конкурсу DonorUA ART Project "Що спільного між мистецтвом і донорством?" на Південному вокзалі в Києві. Деталі .

16:00 – громадські слухання про розробку містобудівної документації з будівництва Великої кільцевої дороги (ВКАД) навколо Києва на території Бучацького району Київської області.

– громадські слухання про розробку містобудівної документації з будівництва Великої кільцевої дороги (ВКАД) навколо Києва на території Бучацького району Київської області. 17:00 – відкриття виставки "Ідеальна. Світ жінки у творах китайських художників 18-го – початку 20 століття з колекції музею" в Музеї Ханенків. Деталі.

Львів

12:30 – судовий розгляд за звинуваченням екс-заступника командира львівського Беркута – начальника штабу Сергія Голуба у підпалі бази БМОП "Беркут" у Львові 20 лютого 2014 року у Франківському районному суді (вул. Генерала Чупринки, 69).

За кордоном

Японія

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13:50 – відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. Церемонія пройде без глядачів у присутності спортсменів-олімпійців, членів МОК і віп-гостей. В Україні церемонію транслюватиме телеканал "UA:Перший".

США

Міністр оборони США Ллойд Остін вирушить у азіатське турне, під час якого відвідає Сінгапур, В'єтнам, Філіппіни, Аляску.

Євросоюз

Дослідницька організація Markit Economics опублікує попереднє значення зведеного індексу менеджерів закупівель (PMI) у єврозоні за липень.