"И вы, и мы победим": Блинкен обратился к украинцам

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Госсекретарь США Энтони Блинкен выпустил видеообращение к украинцам, в котором отметил их невероятную решительность и мужество в борьбе с российскими оккупантами.
"Украинский народ, позвольте мне просто сказать, что вы вдохновляете мир. Мы чувствуем это во всех уголках мира. Мы видим ваше невероятное мужество, вашу стойкость, вашу решительность. Это вдохновляет", – заявил он.
По словам Блинкена, украинцы укрепляют веру Запада "в демократию, в свободу, способность мира победить агрессию, способность добра победить зло".
"Мы подтверждаем это потому, что вы подтверждаете это. Вы демонстрируете это, вы показываете всему миру. И весь мир с вами. Сохраняйте веру – мы будем делать то же самое. И в конце концов и вы, и мы победим", – заявил глава Госдепа США.
Как Запад поможет Украине
Украина во время войны с Россией продолжает получать экстренную политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку от государств-партнеров:
- ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро;
- США работают над выделением дополнительного масштабного финансирования на нужды нашего государства.
- Канада передаст Украине очередную партию летального вооружения: 4500 противотанковых ручных гранатометов и 7500 ручных гранат.
- Сотни международных компаний уже ушли с российского рынка или прекратили сотрудничество с РФ из-за вооруженной агрессии против Украины.