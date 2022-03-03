"Иди нах*й": в Мелитополе проходит масштабный митинг против оккупантов

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе проходит масштабный митинг против российских оккупантов.

Об этом сообщает в Telegram Украина Сейчас.

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Что говорят люди

На видео слышно, как люди кричат российским оккупантам: "Домой! Домой!". Также виден плакат с надписью: "Русский военный корабль, иди нах*й".

Напомним, в Мелитополе оккупанты открыли стрельбу по мирной толпе украинцев, которые пытались их выдавить из города.

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Ситуация в Мелитополе

На улицы временно оккупированного Мелитополя вышли десятки местных жителей. Они объявили мирный митинг в знак поддержки Украины.

1 марта мэр города Иван Федоров заявил, что в Мелитополе сложилась очень трудная ситуация из-за вторжения РФ в Украину. Он напомнил, что Мелитополь принял на себя первые боевые действия еще 24 февраля.

Они шли не только в окрестностях города, но и в самом Мелитополе. Танковые сражения были непосредственно в центре.

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В результате боев в районе Нового Мелитополя, граничащего с военной базой, было разрушено около 30 домов (или частично разрушены, или совсем непригодны к использованию).