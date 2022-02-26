ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты! ВСУ сбили сразу шесть вражеских целей

Оккупанты остались без шести военных самолетов и вертолетов / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные сбили российский транспортный самолет ИЛ-76 с вражеским десантом на борту. Также они уничтожили три вертолета, штурмовик и истребитель.
Об этом сообщили в Госсспецсвязи и штабе ООС.
В Генштабе ВСУ уточнили, что транспортный военный самолет с десантом сбили в районе Василькова Киевской области.
Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уточнил, что украинские защитники в районе Василькова уничтожили еще два вертолета оккупантов и один истребитель.
Тем временем в районе ООС зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты еще две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.
Что происходило в Украине 25 февраля
- Под Винницей украинские военные сбили российскую крылатую ракету. А в Сумах местные жители сами задержали оккупанта.
- В Киеве на Оболони слышали стрельбу. Пользователи соцсетей опубликовали видео.
- Оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части под Калиновкой в Винницкой области, ранения получили три человека.
- С 25 февраля "Укрзализныця" отменяет пригородные поезда Киевского региона.
- На черниговском направлении украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.
- Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.
- В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.