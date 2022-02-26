ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти! ВСУ збили відразу шість ворожих цілей

Окупанти залишилися без шести військових літаків та гелікоптерів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові збили російський транспортний літак ІЛ-76 із ворожим десантом на борту. Також вони знищили три вертольоти, штурмовик та винищувач.

Про це повідомили у Держспецзв'язку та штабі ООС.

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У Генштабі ЗСУ уточнили, що транспортний військовий літак із десантом збили у районі Василькова Київської області.

Крім того, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія уточнив, що українські захисники в районі Василькова знищили ще два вертольоти окупантів та один винищувач.

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Тим часом у районі ООС зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збили ще дві ворожі цілі – гелікоптер та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

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Що відбувалося в Україні 25 лютого