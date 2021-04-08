COVID-19 у ребенка – почему дети стали чаще болеть и как их лечат

Среди детей до 10 лет рост заболевания очень высокий, детсады будут закрывать на карантин

Первоначальный вариант вируса "не трогал" детей. Теперь все чаще детей госпитализируют с диагнозом COVID-19 с осложнениями. Недавно от коронавируса умер младенецв Мариуполе. Инфекционные больницы, которые раньше принимали взрослых, теперь заняты детьми. Есть мнение, что дело в мутации вируса. Новые штаммы легче "цепляются" к детям.

Больше всего сейчас страдают дети до 10 лет, отмечают в Национальной академии наук Украины. Если сравнивать с осенью прошлого года, то госпитализации детей участились в 2,6 раза.

Почему COVID-19 теперь задевает и детей

Дети стали чаще болеть COVID-19. Если осенью каждый 50-й больной был ребенком до 9 лет, то сегодня — это каждый 14-й, 20-й. А в больницу дети с COVID-19 попадают в 2,6 раза чаще, говорится в отчете Национальной академии наук Украины. Это самый большой рост среди всех возрастных категорий. Для сравнения, госпитализации пожилых возрастом 70-79 лет выросли на 1,7 раза, по сравнению с осенью.

Вcе больше больниц заняты детьми с COVID-19

В Украине уже 13 больниц заняты больными COVID-19 более чем на 50%, по данным Минздрава. Такого раньше не было, говорит врач-инфекционист Инна Андрусович.

На 6 апреля больше всего заполнены пять больниц:

Волынская областная инфекционная больница — заняты 100% мест, отведенных для детей с COVID-19.

Луганская областная детская клиническая больница (Лисичанск) — заняты 90% мест, отведенных под COVID-19.

Северодонецкая городская многопрофильная больница — 90%.

Винницкая областная детская инфекционная больница — 81%.

Днепропетровская областная детская больница — 80%.

"В сравнении с осенней волной детей болеет больше. Я это вижу по нашему отделению, по отделению первой городской больницы (Киев. — Ред.), что детей стало больше и большей стала доля детей с тяжелыми формами COVID-19. Чаще болеют дети с сопутствующими болезнями. Например, ожирение, сахарный диабет — опасны как для детей, так и для взрослых", — отмечает иммунолог Алла Волоха.

Что нужно делать? Если раньше считали, что дети только переносят инфекцию, но не болеют, то теперь это не так. Иммунолог Алла Волоха уверена, что контакты детей в детсадах и младшей школе нужно ограничивать. Хотя раньше их в последнюю очередь закрывали или переводили на дистанционку.

"В этой ситуации, когда очень большая вероятность подхватить коронавирусную инфекцию, есть смысл все таки ограничить контакты среди детей в садиках и школах. Дети болеют и распространяют инфекцию — это тоже один из факторов, который содействует распространению вируса. Если мы ограничиваем контакты взрослых, то логично ограничить сейчас и контакты среди детей, чтобы они сами не болели и не распространяли инфекцию", — говорит Алла Волоха.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом Pfizer начал испытания COVID-вакцины на младенцах от шести месяцев до двух лет и детях от 2 до 11 лет. Ранее компания заявила о 100%-ной эффективности для детей 12-15 лет. Выяснилось, что дети хорошо переносят вакцину, а побочные эффекты в целом соответствуют тем, которые наблюдаются у взрослых.