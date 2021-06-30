Ирану придется заплатить. Енин о сбитом лайнере МАУ под Тегераном

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин убежден, что Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций за сбивание лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в 2020 году.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает "Радио Свобода".

"Мы как правительство уверены, что та сумма компенсаций, которая будет согласована во время правительственных переговоров, будет выше суммы, которую в одностороннем порядке или в качестве своей стартовой переговорной позиции предложила иранская сторона", – сказал он.

Отметим, Иран предложил по 150 тыс. долларов компенсации за каждого погибшего.

По словам Енина, выплаты отдельным семьям не избавляют Иран от международно-правовой ответственности.

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"Избежать выплаты компенсаций Ирану не удастся. Ни одного прецедента, когда бы случалась авиакатастрофа, но пострадавшие не получали компенсации, в мировой практике не существует", - сказал заместитель министра.

Однако Енин не смог назвать точную дату, когда состоится выплата компенсаций всем пострадавшим.

Напомним, пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".