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За крушение самолета МАУ ответственен Иран: Украина поддержала обвинения Канады

25 июня 2021 0:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украина и государства-партнеры считают, что Иран должен быть привлечен к ответственности и обеспечить реституцию в соответствии с международным правом

Отчет группы судебных экспертов Канады подтверждает, что гражданские и военные органы власти Ирана несут полную ответственность за сбивание лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в 2020 году, а также пренебрежительное отношение к человеческой жизни иранскими властями.

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Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что отчет подтверждает позицию Украины о наличии системных просчетов в организации системы безопасности гражданской авиации в Иране.

"Попытка свести причину трагедии к "ложным" действиям оператора ракетного подразделения не выдерживает никакой критики! Факты очевидны: Иран ответственен за смерть 176 невинных людей", – говорится в заявлении.

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В МИД также отметили, что Украина и государства-партнеры считают, что Иран должен быть привлечен к ответственности и обеспечить реституцию в соответствии с международным правом из-за грубых нарушений Чикагской и Монреальской конвенций.

"Среди прочего, это включает обязанность обеспечения Ираном объективного и беспристрастного уголовного расследования и привлечения всех виновных к ответственности, а также принятия Ираном мер, направленных на недопущение аналогичных трагедий в будущем", – говорится в заявлении.

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Напомним, согласно новому докладу правительства Канады гражданское и военное руководство Ирана несет полную ответственность за крушение лайнера "Международных авиалиний Украины" около Тегерана в 2020 году.

Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский договорился с Трюдо координировать действия по делу о сбитом Ираном самолете.

Также сообщалось, что Иран начал выплату компенсаций родственникам сбитого самолета – некоторые семьи уже получили по 150 тыс. долларов.

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