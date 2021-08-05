Из аэропорта "Борисполь" открыли три новых маршрута: список рейсов

Украинская авиакомпания SkyUp запускает три рейса из Киева в Саудовскую Аравию

Самолет из Киева торжественно встретили в аэропорту города Даммам. Фото: SkyUp

Из международного аэропорта "Борисполь" на этой неделе стартуют три новых рейса в Саудовскую Аравию. Запускает новые маршруты авиакомпания SkyUp Airlines.

Как рассказали "Сегодня" в компании, самолет из Киева по традиции встретили в аэропорту города Даммам – воздушное судно проехалось под струями воды.

Расписание рейсов:

Киев – Даммам: рейсы буду регулярными по вторникам.

Киев – Эр-Рияд: рейсы в Эр-Рияд по средам и субботам, рейсы в Киев по четвергам и воскресеньям.

Киев – Джидда: старт 8 августа, рейсы по четвергам и воскресеньям.

Кроме Киева, рейсы в Саудовскую Аравию будут отправляться и из Львова. 5 августа в город Даммам отправится первый рейс. Как рассказали нам в авиакомпании, рейсы в Даммам станут регулярными по четвергам, рейсы во Львов будут по пятницам.

По традиции, когда самолет совершает свой первый новый рейс, его поливают струями воды. Фото: SkyUp

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Условия поездки

Для вакцинированных путешественников:

Предоставить сертификат о полном курсе вакцинации (утвержденные вакцины: Pfizer / BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna – 2 дозы вакцины, Johnson & Johnson – 1 доза);

Предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в страну (не распространяется на детей, которым не исполнилось 8 лет);

Зарегистрироваться на онлайн-платформе не позднее чем за 72 часа до вылета.

Для невакцинированных путешественников:

Предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в страну (не распространяется на детей, которым не исполнилось 8 лет);

Отбыть обязательный 7-дневный "институциональный" карантин по прибытии в страну;

Повторно сделать ПЦР-тест на 1-й и 7-й день пребывания на карантине.

Авиаперевозчик обязан проверить наличие у пассажира приобретенного карантинного пакета, который охватывает страхование на случай заболевания COVID-19, место прохождения карантина и ПЦР-тесты на 1-й и 7-й день карантина.

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Напомним, лоукостер Ryanair запустит новый рейс из Мальты в аэропорт "Борисполь".