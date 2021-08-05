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Из аэропорта "Борисполь" открыли три новых маршрута: список рейсов

5 августа, 11:37

Александр Марущак , Мария Дмитренко

Украинская авиакомпания SkyUp запускает три рейса из Киева в Саудовскую Аравию

Самолет из Киева торжественно встретили в аэропорту города Даммам. Фото: SkyUp

Из международного аэропорта "Борисполь" на этой неделе стартуют три новых рейса в Саудовскую Аравию. Запускает новые маршруты авиакомпания SkyUp Airlines.

Как рассказали "Сегодня" в компании, самолет из Киева по традиции встретили в аэропорту города Даммам – воздушное судно проехалось под струями воды.

Расписание рейсов:

Кроме Киева, рейсы в Саудовскую Аравию будут отправляться и из Львова. 5 августа в город Даммам отправится первый рейс. Как рассказали нам в авиакомпании, рейсы в Даммам станут регулярными по четвергам, рейсы во Львов будут по пятницам.

По традиции, когда самолет совершает свой первый новый рейс, его поливают струями воды. Фото: SkyUp

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Условия поездки

Для вакцинированных путешественников:

Для невакцинированных путешественников:

Авиаперевозчик обязан проверить наличие у пассажира приобретенного карантинного пакета, который охватывает страхование на случай заболевания COVID-19, место прохождения карантина и ПЦР-тесты на 1-й и 7-й день карантина.

Ранее мы писали, почему в международном аэропорту "Борисполь" закрыты все комнаты для курения.

Напомним, лоукостер Ryanair запустит новый рейс из Мальты в аэропорт "Борисполь".

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