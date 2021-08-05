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З аеропорту "Бориспіль" відкрили три нові маршрути: список рейсів

5 серпня, 11:37

Олександр Марущак , Марія Дмитренко

Українська авіакомпанія SkyUp запускає три рейси з Києва в Саудівську Аравію

Літак з Києва урочисто зустріли в аеропорту міста Даммам. Фото: SkyUp

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" на цьому тижні стартують три нові рейси в Саудівську Аравію. Запускає нові маршрути авіакомпанія SkyUp Airlines.

Як розповіли "Сьогодні" в компанії, літак з Києва за традицією зустріли в аеропорту міста Даммам – повітряне судно прокотилося під струменями води.

Розклад рейсів:

Крім Києва, рейси в Саудівську Аравію будуть відправлятися і зі Львова. 5 серпня в місто Даммам відправиться перший рейс. Як розповіли нам в авіакомпанії, рейси в Даммам стануть регулярними по четвергах, рейси до Львова будуть по п'ятницях.

За традицією, коли літак робить свій перший новий рейс, його поливають струменями води. Фото: SkyUp

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Умови поїздки

Для вакцинованих мандрівників:

Для невакцинованих мандрівників:

Авіаперевізник зобов'язаний перевірити наявність у пасажира придбаного карантинного пакета, який охоплює страхування на випадок захворювання COVID-19, місце проходження карантину та ПЛР-тести на 1-й і 7-й день карантину.

Раніше ми писали, чому в міжнародному аеропорту "Бориспіль" закриті всі кімнати для паління.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair запустить новий рейс з Мальти в аеропорт "Бориспіль".

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