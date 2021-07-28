Лоукостер Ryanair запустить новий рейс з Мальти в аеропорт Бориспіль

Авіаквитки Malta Air зараз можна купити за ціною від 33 євро в одну сторону

Перший рейс відбудеться вже в листопаді. Фото: колаж "Сьогодні"

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про запуск прямого рейсу Мальта-Київ в аеропорт "Бориспіль" вже цієї осені. Перший рейс відбудеться 2 листопада.

Реклама

Як повідомляє Avianews, авіакомпанія буде літати між Мальтою і Києвом два рази в тиждень по вівторках і суботах.

Авіаквитки Malta Air зараз можна купити за ціною від 33 євро в одну сторону. Найнижчий тариф включає перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см без обмеження по вазі.

Читайте також:

В "Борисполі" затримали рейс до Єгипту: в чому причина

Реклама

На сторінці з розкладом зазначено, що маршрут підлягає схваленню з боку влади. Однак Ryanair вже заручився підтримкою розвитку свого проекту на острові з боку міністерства транспорту, інфраструктури та капітальних проектів Мальти.

Розклад рейсів Malta Air Мальта-Київ-Мальта в аеропорт Бориспіль

Мальта 15:10 – Київ 19:25, вівторок, субота

Київ 20:00 – Мальта 22:15 вівторок, субота

Зазначимо, фактичним перевізником на лінії виступить 100% дочка Ryanair – Malta Air. Не варто плутати цю авіакомпанію з національним авіаперевізником Мальти Air Malta. Її квитки продаються на сайті Ryanair, однак вона не належить ірландському лоукостеру і працюють за власною концепцією.

Раніше ми повідомляли, що за шість місяців 2021 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 3 396 944 пасажири. Це на 35% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Реклама

Також нагадаємо, у "Борисполі" скасували огляд на вході в термінал D.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: