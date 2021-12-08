Из "Борисполя" вылетел самолет с украинским спутником. США хотят запустить его в космос (фото)

Самолет прибудет в США 12 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня
Из Международного аэропорта "Борисполь" вылетел грузовой самолет авиакомпании Turkish Airlines с украинским космическим аппаратом "СИЧ-2-30" на борту.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Спутник разработан и изготовлен ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля".
Самолет вылетел из "Борисполя" в Будапешт и уже 12 декабря должен прибыть в финальное место назначения – Международный аэропорт Майами.
После завершения таможенного оформления он будет доставлен в Космический центр имени Кеннеди для прохождения подготовки к запуску и его стыковки с ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.
Запуск украинского спутника дистанционного зондирования земли запланирован на 10 января 2022 года.
Фото: Международный аэропорт "Борисполь"
Запуск первого за десять лет украинского спутника
Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, на какой стадии выполнение планов по запуску первого за десять лет украинского космического спутника. Чиновник заявил, что спутник уже готов и Украина была готова его запустить.
"Запуск должен был состояться в декабре. Это должно было быть планово в этом году. Но, к сожалению, компания Илона Маска, которой и принадлежит ракетоноситель, перенесла запуск ракетоносителя на январь. Соответственно, спутник улетит в январе", – заявил премьер.
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