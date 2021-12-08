З "Борисполя" вилетів літак з українським супутником. США хочуть запустити його в космос (фото)

Літак прибуде до США 12 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

З Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом "СІЧ-2-30" на борту.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

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Супутник розроблений та виготовлений ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля".

Літак вилетів з "Борисполя" до Будапешта і вже 12 грудня має прибути до фінального місця призначення – Міжнародного аеропорту Маямі.

Після завершення митного оформлення його буде доставлено до Космічного центру імені Кеннеді для проходження підготовки до запуску та його стикування із ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX.

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Запуск українського супутника дистанційного зондування землі заплановано на 10 січня 2022 року.

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Фото: Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Запуск першого за десять років українського супутника

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, на якій стадії виконання планів щодо запуску першого за десять років українського космічного супутника. Чиновник заявив, що супутник уже готовий, і Україна була готова його запустити.

"Запуск мав відбутися у грудні. Це мало бути планово цього року. Але, на жаль, компанія Ілона Маска, якій і належить ракетоносій, перенесла запуск ракетоносія на січень. Відповідно, супутник полетить у січні", – заявив прем'єр.

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