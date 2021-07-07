Из Украины уходит дождевой циклон: как изменится погода в четверг

В ближайшие дни в Украине еще больше усилится жара, в некоторых регионах до 33 градусов

Дожди из Украины уходят – завтра почти на всей территории страны без осадков и солнечно. Также усилится жара, в некоторых регионах температура поднимется выше 30 градусов.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

8 июля антициклон окончательно вытеснит южный циклон с его дождями с нашей территории и поэтому практически повсеместно в Украине ожидается сухая погода. Разве что днем ​​в Винницкой области может покапать.

Температура воздуха постепенно раскручивается. Завтра в течение дня в большинстве областей предполагается 27-33 градуса.

В дальнейшем жара в Украине будет усиливаться.

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В Киеве в четверг будет царить сухая солнечная погода. Ближайшей ночью до +20, а днем ​​28-30 градусов.

Напомним, согласно прогнозу до конца недели, в ближайшие дни антициклон вытеснит дожди из Украины – пляжная солнечная погода будет везде, а температура воздуха к выходным превысит 30 градусов.

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