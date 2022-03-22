Из-за агрессии РФ в Ужгороде предложили дерусификацию улиц: избавятся от Пушкина и Гагарина

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Жители Ужгорода обратились к местным властям с просьбой переименовать улицы и площади, названные в честь известных россиян.

"Многие улицы, площади, скверы, переулки нашего города названы в честь российских деятелей политики, литературы и искусства, которые никоим образом не причастны к Закарпатью и Ужгороду, а значит, являются атавизмом предыдущей политики построения общероссийского и общесоветского культурного пространства", — говорится в обращении к Ужгородскому городскому совету.

Авторы обращения предложили переименовать более 40 улиц города, в частности Гагарина, Декабристов, Достоевского, Лермонтова, Ломоносова, Пушкина, Толстого, Чайковского, Чехова.

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Также ужгородцы попросили демонтировать бюст Пушкина в центе Ужгорода.

"В эти дни у нас появляются новые герои, жертвующие своими жизнями за нашу страну. Это их память мы должны увековечить и лелеять. Кроме этого, достойного уважения заслуживают выдающиеся деятели истории и культуры Закарпатья в частности и Украины в целом, которые в советский период находились под запретом", – отметили авторы обращения.

Они добавили, что "в отличие от россиян с их слепой и животной украинофобией", не исповедуют русофобию, а просто указывают на "неуместность увековечения в названиях города тех лиц, которые никак не причастны к нашей истории и культуре".

Под обращением подставили свои подписи представители интеллигенции, деятели науки и искусства, журналисты, общественные активисты и просто неравнодушные граждане.

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В Киеве хотят переименовать улицу Ермака

В Киеве предложили переименовать одну из улиц в Оболонском районе. Жители столицы хотят назвать ее в честь Уинстона Черчилля.

Улица в Оболонском районе Киева, пролегающая от проспекта Степана Бандеры через улицу Куреневскую, названа в честь Ермака Тимофеевича – донского атамана, который в XVI веке завоевал западную Сибирь и включил земли сибирских народов в Московское государство.

Кроме того, киевляне попросили рассмотреть вопрос об установлении на улице Черчилля соответствующего памятника.