Через агресію РФ в Ужгороді запропонували дерусифікацію вулиць: позбудуться Пушкіна та Гагаріна

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Мешканці Ужгорода звернулися до місцевої влади з проханням перейменувати вулиці та площі, названі на честь відомих росіян.

"Багато вулиць, площ, скверів, провулків нашого міста названі на честь російських діячів політики, літератури та мистецтва, які жодним чином не причетні до Закарпаття та Ужгорода, а отже, є атавізмом попередньої політики побудови загальноросійського та загальнорадянського культурного простору", — йдеться у зверненні до Ужгородської міської ради.

Автори звернення запропонували перейменувати понад 40 вулиць міста, зокрема Гагаріна, Декабристів, Достоєвського, Лермонтова, Ломоносова, Пушкіна, Толстого, Чайковського, Чехова.

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Також ужгородці попросили демонтувати погруддя Пушкіна у центі Ужгорода.

"У ці дні у нас з'являються нові герої, які жертвують своїм життям за нашу країну. Це їхню пам'ять ми повинні увічнювати і плекати. Крім цього, гідної поваги заслуговують видатні діячі історії та культури Закарпаття зокрема й України в цілому, які в радянський період перебували під забороною", – зазначили автори звернення.

Вони додали, що "на відміну від росіян з їхньою сліпою і тваринною українофобією", не сповідують русофобію, а просто вказують на "недоречність увіковічнення у назвах міста тих осіб, що ніяким чином непричетні до нашої історії та культури".

Під зверненням поставили свої підписи представники інтелігенції, діячі науки та мистецтва, журналісти, громадські активісти та просто небайдужі громадяни.

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У Києві хочуть перейменувати вулицю Єрмака

У Києві запропонували перейменувати одну з вулиць в Оболонському районі. Мешканці столиці хочуть назвати її на честь Вінстона Черчілля.

Вулиця в Оболонському районі Києва, що пролягає від проспекту Степана Бандери через вулицю Куренівську, названа на честь Єрмака Тимофійовича – донського отамана, який у XVI столітті завоював західний Сибір та включив землі сибірських народів до Московської держави.

Крім того, кияни попросили розглянути питання щодо встановлення на вулиці Черчілля відповідного пам'ятника.