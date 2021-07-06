Из-за "каблучного" скандала курсанткам поменяют обувь: в чем они будут маршировать

Министр обороны встретился с девушками и даже предлагал им купить на рынке удобную обувь, а курсантки озвучили свои предложения

После скандала с туфлями на каблуках девушкам-курсанткам поменяют обувь для участия в военном параде ко Дню Независимости. Туфли все равно будут с каблуком, но уже с меньшим. Об этом рассказал "Сегодня" высокопоставленный источник в Минобороны.

По его словам, министр обороны Андрей Таран встретился с курсантками Военного института Киевского нацуниверситета им. Шевченко, которых готовят к параду, и выслушал их пожелания относительно обуви.

"Во-первых, курсантки в один голос настояли на том, что хотят идти исключительно в парадной форме. Во-вторых, предложили уменьшить каблук, сделать его более удобным для марширования," – рассказал нам источник в Минобороны.

Якобы дошло до того, что министр предложил курсанткам сходить на рынок, купить удобную пару обуви и показать представителям Минобороны, чтобы те изготовили по такому образцу обувь для парада. В итоге заместителю министра было поручено разработать вариант удобной обуви.

"Ранее озвученная информация об осенних ботинках – этот вариант не будет использоваться. По состоянию на сегодня, на 6 июля, известно, что будут туфли, но с меньшим каблуком (у прежних туфель каблук высотой 6,5 см)", – уточнил "Сегодня" источник в Минобороны.

Также из наших источников стало известно, что курсантки на параде пройдут не "прусским" шагом, а новым "украинским". Согласно нормативам, ступня поднимается на 10-15 см, носок вперед.

Напомним, на днях в Верховную Раду министру Тарану женщины-депутаты принесли туфли в знак протеста против издевательства над девушками-военнослужащими. В Раде призвали срочно провести служебное расследование.

Корреспондент "Сегодня" побывал на репетиции, где курсантки оттачивают мастерство марширования на каблуках. Военные в подробностях рассказали нам о скандальных туфлях, а девушки ответили всем, кто критиковал эту инициативу.