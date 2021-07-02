"Неужели лучше в камуфляже и вонючих берцах?" – в Минобороны негодуют из-за каблучного скандала

Курсантки рассказали сайту "Сегодня", нравятся ли им парадная обувь и что бы можно было изменить

Военнослужащая отрабатывает строевой шаг в туфлях. Коллаж Сегодня

Обувной скандал вокруг каблуков для женщин-военных не сбавляет оборотов, и сайт "Сегодня" отправился на репетицию, где курсантки оттачивают мастерство маршировать на каблуках. Военные в подробностях рассказали нам о туфлях, в которых на параде в честь дня Независимости по Крещатику планируют пройти курсантки. А девушки ответили всем тем, кто уже второй день подряд критикует эту инициативу.

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Как оказалось, цена каждой пары – 649 грн. 80 коп, высота каблука 6,5 см.

"На тренировках и параде девушки маршируют по введенным около года тому назад правилам. Это означает, что нога выносится (поднимается – Авт.) на 10-15 см, а не на 20 как раньше, носком вперед, твердо ставится на стопу. Подготовка к параду длится уже месяц. На каблуках уже прошло две тренировки. Могу сказать, что у девушек, у которых не выходило маршировать в берцах, на каблуках вышло намного лучше", – рассказали нам в военном институте киевского нацуниверситета им. Тараса Шевченко.

Сами же курсантки говорят, что маршировать уже удобно, хоть туфли и немного натирали ноги.

"Но любая новая обувь натирает, нужно привыкнуть. Поначалу было неудобно стоять. Мозолей у меня нет, только большие пальцы немного натерлись. Когда идет трехчасовая тренировка, то нога болит. Но тренировка на то и есть тренировка. С каждым шагом все лучше и лучше", – рассказала нам курсантка Елизавета Кавун.

И добавила, что настаивает на том, что на параде нужно маршировать в туфлях: "Это будет 30-летие Украины. Я считаю, что мы должны быть в парадной форме, все маршируют в парадной форме. Для меня парад – это большая честь, этого дорогого стоит. Всем тем, кто хайпует на теме туфлей, я хотела бы сказать, что это просто обувь! В первые дни вся обувь натирает, нужно их выдержать и все. Есть, конечно, девушки, которые вообще не ходят на каблуках – им труднее".

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Рассказав это, Елизавета показала нам, как будет маршировать на параде. Ее ступня была на высоте 15 см от земли, был слышен тихий звук каблука. "Можно даже ниже держать ногу", – бросил реплику один из ее руководителей.

Еще одна курсантка, Анастасия Горбенко, говорит, что к параду готовится с чувством гордости.

"Эта годовщина, 30-летие Независимости, должна быть отпразднована грандиозно. Мы должны показать, что Украина достойна быть в НАТО и может бороться с Россией. Что касается каблуков, то я бы его уменьшила, просто для нашего комфорта. Но и на этом неплохо. Раньше я часто ходила на каблуках – у меня был опыт работы на подиуме", – рассказала нам Анастасия Горбенко.

Впрочем, ближе к вечеру тема каблуков снова начала набирать обороты. Нардеп из "Слуги народа" Марина Бардина заявила, что общалась с министром обороны и тот, якобы, ей сообщил, что обувь для участниц парада заменят.

"Министр мне сказал, что разбирается с этой ситуацией и показал картинку обуви, в которой пройдут участницы парада. На картинке были изображены "ботики", больше похожие на осеннюю обувь. У этой обуви каблук ниже", – сказала нам Марина Бардина.

В свою очередь, наши источники в Минобороны возмущенно говорят, что "хотели сделать как лучше, но никто этого не оценил". "Наверное, по мнению политиканов, было бы лучше, если бы девушки вышли на парад в честь дня Независимости в камуфляже и вонючих берцах. Кстати, насколько я знаю, в наличии есть только туфли и берцы, о третьем варианте речи никто не вел".

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Не знает ответа на вопрос о наличии "ботиков" и нардеп Марина Бардина, которая подняла тему каблуков.

Напомним, Кабинет министров утвердил программу празднования 30-й годовщины независимости Украины. Основным мероприятием станет военный парад в Киеве с участием иностранных самолетов. Также технику покажут и в Одессе.