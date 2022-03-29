Из-за войск России в Чернобыльской зоне могут вспыхнуть масштабные пожары – ГСЧС

ГСЧС опасаются масштабных пожаров в Чернобыльской зоне. / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские спасатели предупреждают об опасности возникновения масштабных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Их тушение в условиях войны практически невозможно.
Об этом сообщается в пресс-службе ГСЧС.
Как отмечают спасатели, особенно опасна информация о накоплении врагом арсенала в зоне ЧАЭС.
ГСЧС пытается отслеживать ситуацию, однако уже можно говорить о том, что при таких условиях любое возгорание в чернобыльских лесах имеет все шансы перерасти в масштабный пожар с катастрофическими последствиями.
"Ситуацию можно охарактеризовать как сиденье на бочонке с порохом, ведь гасить огонь на оккупированной территории не то, что проблематично, но и вовсе не представляется возможным", – отмечают спасатели.
В последний раз, когда бушевали масштабные пожары в Зоне отчуждения в 2020 году, ситуацию спасли самоотверженный труд украинских пожарных, авиация и дождь. Однако условия сегодняшнего дня не позволят привлечь ни личный состав, ни авиацию ГСЧС.
Чего требуют спасатели
В ГСЧС поддерживают требование немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
Также туда просят ввести специальную миссию ООН, которая должна предотвратить дальнейшее использование зоны российскими войсками.