Через війська Росії в Чорнобильській зоні можуть спалахнути масштабні пожежі – ДСНС

ДСНС остерігаються масштабних пожеж у Чорнобильській зоні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські рятувальники попереджають про небезпеку виникнення масштабних пожеж у Чорнобильській зоні відчуження. Їхнє гасіння в умовах війни практично неможливе.

Про це повідомляється у пресслужбі ДСНС.

Реклама

Як зазначають рятувальники, особливо небезпечною є інформація про накопичення ворогом арсеналу у зоні ЧАЕС.

ДСНС намагається відслідковувати ситуацію, проте вже можна говорити про те, що за таких умов будь-яке загоряння у чорнобильських лісах має всі шанси перерости у масштабну пожежу з катастрофічними наслідками.

"Ситуацію можна охарактеризувати як сидіння на діжці із порохом, адже гасити вогонь на окупованій території не те, що проблематично, а й зовсім неможливо", – наголошують рятувальники.

Востаннє, коли вирували масштабні пожежі у Зоні відчуження 2020 року, ситуацію врятували самовіддана праця українських вогнеборців, авіація та дощ. Проте умови сьогодення не дозволять залучити ані особовий склад, ані авіацію ДСНС.

Реклама

Чого вимагають рятувальники

В ДСНС підтримують вимогу негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС.

Також туди просять ввести спеціальну місію ООН, що має унеможливити подальше використання зони російськими військами.

Раніше ми писали: