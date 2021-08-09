Версія українською
$ 26,83
31,68

Избрание меры пресечения Януковичу и российско-китайские учения – анонсы СЕГОДНЯ

9 августа, 07:00

Юлия Безпечная

Cуд в Киеве рассмотрит очередное ходатайство о мере пресечения беглому президенту Украины, а в КНР начнутся совместные с Россией военные учения

В Киеве пройдет очередной суд по Януковичу, а в Китае - учения с РФ / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 9 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

8:30-10:00 – выполнение боевых задач по обороне Киева (ул. Большая окружная, напротив ЖК "Министерский", Оболонский район).

11:00-12:00 – развертывание штаба района ТРО Голосеевской РГА и основного командного пункта отдельной бригады ТрО (малый зал Голосеевской РГА).

Реклама

Николаевская область

За рубежом

Франция

Китай

Новости на эту же тему:
Россия Китай суд Виктор Янукович учения анонс

Реклама