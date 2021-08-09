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Обрання запобіжного заходу Януковичу і російсько-китайські навчання – анонси СЬОГОДНІ

9 серпня, 07:00

Юлія Безпечна

Cуд у Києві розгляне чергове клопотання про запобіжний захід президенту України – втікачу , а в КНР почнуться спільні з Росією військові навчання

У Києві відбудеться черговий суд по Януковичу, а в Китаї - навчання з РФ / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 9 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

8:30-10:00 – виконання бойових завдань з оборони Києва (вул. Велика окружна, навпроти ЖК "Міністерський", Оболонський район).

11:00-12:00 – розгортання штабу району ТРО Голосіївської РДА та основного командного пункту окремої бригади ТРО (малий зал Голосіївської РДА).

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