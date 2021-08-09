Обрання запобіжного заходу Януковичу і російсько-китайські навчання – анонси СЬОГОДНІ

Cуд у Києві розгляне чергове клопотання про запобіжний захід президенту України – втікачу , а в КНР почнуться спільні з Росією військові навчання

У Києві відбудеться черговий суд по Януковичу, а в Китаї - навчання з РФ / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 9 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

8:00 – прес-тур у рамках навчальних зборів з резервістами і військовозобов'язаними 112-ї окремої бригади тероборони Києва. Навчання триватимуть з 7 до 13 серпня. Збір представників ЗМІ для виїзду автобусом біля КМДА (вул. Хрещатик, 36):

8:30-10:00 – виконання бойових завдань з оборони Києва (вул. Велика окружна, навпроти ЖК "Міністерський", Оболонський район).

11:00-12:00 – розгортання штабу району ТРО Голосіївської РДА та основного командного пункту окремої бригади ТРО (малий зал Голосіївської РДА).

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10:30 – засідання Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 11:00 – брифінг на тему "Презентація звіту про діяльність НАБУ і САП у I півріччі 2021 року". Організатор – Національне антикорупційне бюро України, спікер – голова НАБУ Артем Ситник (Укрінформ, вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Трансляція.

– брифінг на тему "Презентація звіту про діяльність НАБУ і САП у I півріччі 2021 року". Організатор – Національне антикорупційне бюро України, спікер – голова НАБУ Артем Ситник (Укрінформ, вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Трансляція. 13:00 – відкриття зірок українським спортсменкам: біатлоністкам – Віті Семеренко і Валентині Семеренко, гімнастці – Стеллі Захаровій ("Площа зірок", пл. Спортивна, 1а).

– відкриття зірок українським спортсменкам: біатлоністкам – Віті Семеренко і Валентині Семеренко, гімнастці – Стеллі Захаровій ("Площа зірок", пл. Спортивна, 1а). 14:00 – розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу за організацію насильницьких злочинів проти учасників мирної акції протесту на Майдані в 2013-2014 роках в Печерському районному суді Києва (вул. Володимирська, 15).

– розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу за організацію насильницьких злочинів проти учасників мирної акції протесту на Майдані в 2013-2014 роках в Печерському районному суді Києва (вул. Володимирська, 15). Засідання виконкому Української асоціації футболу, на якому буде ухвалене рішення про тренерський штаб збірної України. Деталі.

Миколаївська область

Командно-штабне тренування з командуванням Об'єднаних сил та іншими органами військового управління Збройних сил України із залученням військових частин (підрозділів) до практичних дій у 235-му міжвидовому центрі підготовки підрозділів. Очікується візит військово-політичного керівництва держави. Збір акредитованих журналістів – о 7:00 біля будівлі Миколаївської ОДА (вул. Адміральська, 22, Миколаїв).

За кордоном

Франція

З 9 серпня набуває чинності норма про пред'явлення "санітарного паспорта", зокрема при відвідуванні ресторанів, кафе і в транспорті (за винятком міського).

Китай

На полігоні "Цінтунся" у Нінся-Хуейському автономному районі 9-13 серпня пройдуть спільні російсько-китайські навчання "Сібу/Взаємодія 2021".