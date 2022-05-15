Сокращение комендантского часа в Киеве, единственный эвакуационный поезд и другие важные события 15 мая

В Киеве и области меняется время комендантского часа , а "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сегодня, с 15 мая, меняется время комендантского часа в Киеве и области. Кроме того, министры иностранных дел стран НАТО соберутся на двухдневную встречу в Берлине

С 15 мая меняется время комендантского часа в Киеве и области

В Киеве и области меняется время комендантского часа – продлится с 23:00 до 05:00.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

То есть с воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться час позже и продлится с 23:00 до 05:00. Мэр также сообщил, что с 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше. Метрополитен – с 06:00 до 22:00. Наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на двухдневную встречу в Берлине

В Берлине 14-15 мая пройдет неформальная встреча министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, на которой главы МИД НАТО обсудят ситуацию вокруг Украины и перспективу вступления в альянс Финляндии и Швеции.

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Вместо заразившегося коронавирусной инфекцией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга председательствовать на министерском совещании будет его заместитель Мирча Джоанэ, сообщила штаб-квартира организации в Брюсселе в обновленном варианте программы.

На эту встречу приглашены министры иностранных дел Финляндии и Швеции. Столтенберг написал в твиттере, что обсудил подготовку совещания с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Из столицы на Западную Украину будет курсировать дополнительный поезд

Укрзализныця назначила дополнительный рейс на одно из самых популярных направлений. Об этом пишет пресс-служба национального перевозчика.

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13, 15 и 17 мая поезд будет отправляться из Киева в 23:01 и прибывать в Ужгород в 14:10 на следующий день с остановками в Мукачево в 12:50 и в Батево в 13:23.