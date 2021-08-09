Известного актера обвинили в домогательствах к студенткам: в Минкульте настроены серьезно

Александр Ткаченко сообщил, что министерство не ограничится служебным расследованием сообщений о поведении Владимира Талашко, достанется всей сфере

Александр Ткаченко сообщил о расследовании в отношении Владимира Талашко / коллаж "Сегодня"

Министерство культуры и информационной политики немедленно инициирует служебное расследование из-за обвинений , звезды фильма "В Бой идут одни старики", 75-летнего Владимира Талашко, в недопустимом поведении в отношении студенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где он преподает.

Об этом сообщила пресс-служба Минкульта в Facebook.

В министерстве также заявили, что "глубоко встревожены" всплывшей информацией и призвали руководство университета "способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов".

Прокомментировал ситуацию с домогательствами преподавателя и профессора Талашко и министр культуры Александр Ткаченко лично.

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В комментарии под соответствующим постом кинокритика и сценариста Богдана Панкрухина он отметил, что помимо служебного расследования всех приведенных студентами и выпускниками фактов в институте Карпенко-Карого, параллельно будет организован анонимный сбор информации о случаях харассмента в творческой сфере вообще.

"Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности", – написал Ткаченко.

Что произошло

Легенду советского и украинского кино, звезду фильма "В Бой идут одни старики", 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где актер является преподавателем и профессором.

Кинокритик и сценарист Богдан Панкрухин (псевдоним Богдан Ирвин) собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами домогательств Талашко.

Потерпевшие утверждают, что преподаватель под разными предлогами приглашал их к себе домой, где предлагал выпить, а потом предлагал фотографировать их голых, заманивал в спальню и склонял к интиму.

Напомним, ранее российская актриса Елена Проклова обвинила известного актера в харассменте.

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