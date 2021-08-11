Кабмин уволил главу ХОГА и не только. Все подробности

Главу Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук, которая попала в скандал с недвижимостью в Крыму, уволили с поста. Такое решение приняло правительство Украины 11 августа.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram. Кроме Тимчук, увольнения коснулись и других топ-чиновников.
В частности, принято решение об отставке первого заместителя министра образования и науки Николая Кизима , а также заместителя министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции Андрея Витренко.
Решением Кабмина прекращены временные полномочия главы правления АО "Укрзализныци" Ивана Юрика и члена правления железной дороги Николая Иванинива .
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В чем обвинили Тимчук
Накануне харьковские журналисты провели расследование, где шла речь о том, что Айна Тимчук в 2015 году оформила доверенность на своего мужа Андрея Тимчука для продажи ее отеля "Астория" в Крыму, который использовала оккупированная власть.
В этом же расследовании уже бывший муж Айны Тимчук Андрей Тимчук, который возглавляет местную "Укртрансбезопасность", разговаривая с потенциальным покупателем отеля, заявляет, что давал взятки украинским силовикам за закрытие дела о финансировании терроризма из-за ведения бизнеса в Крыму.
Напомним, Айна Тимчук была назначена на должность председателя Харьковской областной государственной администрации вместо Алексея Кучера 27 ноября 2020 года Владимиром Зеленским.
Ее экс-супруг дважды становился фигурантом расследований Bihus.info.
По данным журналистов, он имел очевидный конфликт интересов на прошлой должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА, а также скрыл имущество от НАПК.
Весной харьковские перевозчики обращались к президенту из-за попыток рейдерского захвата автобусных перевозок в области, указывая на Андрея и Айну Тимчук.
- Ранее мы сообщали, что глава полиции Киева Крищенко подал в отставку.
- Также напомним, 4 августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел, который работал с Аваковым с 2014 года.
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