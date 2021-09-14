Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты и государство поднимает минимальные розничные цены на алкоголь – главные новости за ночь

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Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты с привилегиями для привитых

Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами, которые будут введены для предотвращения распространения COVID-19. В частности, будут введены электронные COVID-сертификаты для привитых людей.

Привитые от коронавируса будут иметь свой документ / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На Волыни разгорелся скандал из-за бирок для новорожденных в роддоме

В Нововолынске Волынской области в роддоме из-за разгоревшего скандала решили поменять дизайн бирок для новорожденных. На бирке было указано имя ребенка, дата рождения, время и вес. Также написано, что "продукт" содержит 50% от мамы и 50% от папы и сделан с любовью. Не все положительно оценили креативный подход работников роддома.

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Государство поднимает минимальные розничные цены на алкоголь

Цены на алкоголь в ближайшее время снова изменятся. Министерство экономики разработало проект постановления об утверждении обновленных минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию, что даст возможность в очередной раз повысить цены легальным производителям.

Умерла мать Бориса Джонсона

Мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уол умерла в возрасте 79 лет. По данным СМИ, она мирно скончалась в госпитале в Лондоне. Но при этом причина смерти не называется. Мать британского премьера страдала от болезни Паркинсона. Она была художницей, но из-за болезни ей стало сложно продолжать заниматься любимым делом.