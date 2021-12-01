Как коронавирус вредит борьбе со СПИДом? Ляшко объяснил

Виктор Ляшко утверждает, что количество тестов на ВИЧ-инфекции и вирусные гепатиты значительно уменьшилось. / Фото: Коллаж: Сегодня

Двухлетний непрерывный кризис COVID-19 грозит успехам в борьбе со СПИДом. В частности, значительно уменьшилось количество мер по профилактике ВИЧ.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в День борьбы со СПИДом.

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Тестирований ВИЧ-инфекции стало меньше

Как пояснил министр, пандемия коронавируса подрывает функционирование услуг профилактики ВИЧ.

"Успехи в борьбе с преодолением СПИДа в данный момент находятся под угрозой из-за двухлетнего непрерывного кризиса COVID-19", – заявил Ляшко.

По его словам, в данный момент наблюдается существенное понижение тестирования на ВИЧ-инфекции и вирусные гепатиты.

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"Это снижает уровень обнаружения этих болезней и откладывает доступ к лечению", – объяснил он.

Кому нужны тесты на ВИЧ?

Существуют ситуации, которые являются потенциально опасными с точки зрения передачи ВИЧ:

Вагинальный или анальный секс без презерватива.

Инъекционный прием наркотиков при помощи иглы, шприца или посуды, которыми ранее пользовались другие люди.

Через кровь — при попадании крови или других биологических жидкостей, содержащих кровь (сперма, влагалищные выделения, грудное молоко), от ВИЧ-инфицированного лица к здоровому человеку.

Вследствие передачи вируса от инфицированной ВИЧ-матери к ее ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

Где можно сдать анализ?

Анализ на наличие ВИЧ-инфекции можно сдать в больницах, клиниках планирования семьи или в клиниках по лечению венерических заболеваний, а также в поликлиниках, различных лечебных учреждениях или в кабинете врача.

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Существует несколько способов узнать, куда пойти. Можно обратиться в областное учреждение здравоохранения или узнать у медицинского работника, в каком районном медицинском центре можно сдать анализ и получить бесплатную анонимную консультацию.

Как часто следует делать анализ?

Наличие ВИЧ-инфекции в крови можно выявить только через три месяца после заражения. Таким образом, нужно повторно сдать анализ за три месяца.

В течение этих трех месяцев следует избегать рискованных поступков, например вступать в половую связь без использования презерватива. Эти меры необходимы для того, чтобы можно было полагаться на результаты второго анализа и не рисковать другим.

Важно добавить, что результаты анализа на ВИЧ-инфекцию, положительные или отрицательные, существуют конфиденциальными, то есть они не подлежат разглашению.

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