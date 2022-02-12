Как купить антибиотики – все о новых ограничениях на лекарства

После запуска е-рецептов на антибиотики в Украине ограничат продажу наркотических средств и всех рецептурных препаратов / Фото: Коллаж: Сегодня

Ограничения на покупку антибиотиков будут введены в Украине с апреля этого года. Украинцы смогут покупать в аптеках антибиотики лишь при наличии электронного рецепта.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как Минздрав будет контролировать оборот антибиотиков.

Реклама

Ограничение на продажу

"Начиная с апреля все антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии электронного рецепта", – сказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

По ее словам, после запуска электронного рецепта на антибиотики следующим шагом будет запуск электронного рецепта на наркотические средства и все рецептурные препараты.

Борьба с самолечением

Назначаться антибактериальные средства будут только врачами, и именно врачи будут выписывать пациентам рецепты на их приобретение.

Реклама

С е-рецептом пациент в любой аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, сможет приобрести необходимые лекарства. Таким образом в Минздраве борются с самолечением и нецелевым употреблением антибиотиков.

Антибиотики больным COVID-19

В Министерстве здравоохранения объяснили, необходимы ли антибиотики для лечения коронавируса. Этим вопросом чаще всего задаются те, кто уже болел раньше, независимо от тяжести протекания болезни.

Коронавирусная болезнь COVID-19 имеет вирусное происхождение, собственно об этом говорит само название заболевания. Поэтому лечить его антибиотиками нецелесообразно, ведь антибиотики не действуют на вирусы, только на бактерии.

Реклама

"Профилактический" прием антибиотиков тоже совершенно исключен по той же причине: антибиотики не лечат коронавирус.

Неконтролируемый прием лекарств

Неконтролируемый прием антибиотиков может наносить значительный вред здоровью, начиная от побочных реакций у конкретного пациента и заканчивая увеличением количества антибиотикорезистентных бактерий (устойчивых к антибиотикам вследствие изменений или мутаций в их ДНК).

Если врачи сталкиваются с антибиотикорезистентными бактериями, для больного это означает, что лечение может быть более длительным, менее эффективным и, как следствие, более дорогостоящим.

Поэтому решение о применении антибиотиков может принять исключительно доктор, в зависимости от тяжести протекания болезни, степени пораженности внутренних органов и, главное, наличия показаний для их применения.

Ранее мы писали: