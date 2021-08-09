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"Как можно было все пох**ить": Лукашенко объяснил, почему не позвонит Зеленскому

9 августа, 14:39

Сергей Мартынец

Белорусский диктатор готов на все для урегулирования отношений с Украиной, но именно сейчас с Зеленским ему не до разговоров

Лукашенко назвал условие для переговоро с Зеленским / Фото: Офис Президента Украины

Последний раз президенты Украины и Беларуси созванивались 5 августа 2020 года, после чего отношения между странами сильно испортились. Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не ответил бы ему сейчас, если бы он позвонил.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

По его словам, он готов на все, чтобы урегулировать разногласия между странами, в том числе и на переговоры с Зеленским, но есть условие.

"Звонок (Зеленскому) уместен тогда, когда ты чувствуешь, что время созрело и будет результат. А просто ради того, чтобы вы меня покритиковали и об меня ноги вытерли, и Путин бы меня не понял – это очень тонка работа. Ну я позвоню ему и что? Вот я ему сегодня позвоню, и он мне не ответит, а знаете почему? Потому что американцы не поймут, что он со мной разговаривал. Поэтому я ему вот никак не позвоню прямо сегодня. Я могу позвонить, я много раз передавал месседжи от президента России, если я буду видеть, что там есть настрой", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что политические отношения между Украиной и Беларусью на очень низком уровне.

"Красная черта перейдена тогда, когда Евросоюз еще не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что? Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, "похерить" все, что было до сих пор, все то, что мы делали и сделали для Украины?" – подчеркнул белорусский диктатор.

Что натворил Лукашенко в Беларуси

Напомним, после начала протестов в Беларуси Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко. Президент Украины дал совет главе Беларуси.

В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского Лукашенко. В Минске хотят ощутить поддержку Киева, а не слушать "заезженные" советы.

Смотрите в нашем сюжете о годовщине протестов в Беларуси:

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Источник: Сегодня

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