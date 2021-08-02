В Запорожье продавщица на рынке "освежает" огурцы изо рта – шокирующее видео

В сети появилось видео, как торговка "оживляет" свой товар, полностью нарушая карантинные меры по распространению COVID-19

Пока весь мир ведет борьбу с коронавирусом, на рынке в Запорожья все меры игнорируют / Коллаж "Сегодня"

Соцсети Запорожья взорвало видео, как на одном из рынков находчивая продавщица делает свой товар более свежим, нарушая все предписания Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу. В комментариях местные жители пообещали навестить торговку.

Видео прислали агентству местных новостей "Эхо Запорожье".

Как в Запорожье овощи делают свежими / Видео "Эхо Запорожье"

Автор видео заметил, как антисанитарным способом при помощи воды продавец превращает огурцы не первой свежести в более презентабельные на одном из рынков по улице Жуковского. Читатели "Эхо Запорожья" не сдерживали себя в комментариях.

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"Трындец, я на этом мини базаре всегда брал овощи)))))) Фу. Теперь не буду", – написал, например, пользователь Глеб.

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"Ужас, я у нее персики покупала. Завтра пойду к ней, с такой бутылкой", – отметала пользователь Кристина.

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Напомним, что в Закарпатской области жители пятиэтажек в городе Чоп год назад страдали от нашествия тараканов. Насекомые полностью "оккупировали" не только подъезды, но и квартиры.

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