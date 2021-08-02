У Запоріжжі продавщиця на ринку "освіжає" огірки з рота – шокуюче відео

У мережі з'явилося відео, як торговка "оживляє" свій товар, повністю порушуючи карантинні заходи по поширенню COVID-19

Поки весь світ веде боротьбу з коронавірусом, на ринку в Запоріжжя всі заходи ігнорують / Колаж "Сегодня"

Соцмережі Запоріжжя підірвало відео, як на одному з ринків спритна продавщиця робить свій товар більш свіжим, порушуючи всі розпорядження Міністерства охорони здоров'я України з протидії коронавірусу. У коментарях місцеві жителі пообіцяли відвідати торговку.

Відео прислали агентству місцевих новин "Эхо Запорожья".

Як в Запоріжжі овочі роблять свіжими / Відео "Эхо Запорожья"

Автор відео помітив, як антисанітарним способом за допомогою води продавець перетворює огірки не першої свіжості в більш презентабельні на одному з ринків по вулиці Жуковського. Читачі "Эхо Запорожья" не стримували себе в коментарях.

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"Триндец, я на цьому міні базарі завжди брав овочі)))))) Фу. Тепер не буду", – написав, наприклад, користувач Гліб.

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"Жах, я у неї персики купувала. Завтра піду до неї, з такою пляшкою", – відмітала користувач Христина.

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Нагадаємо, що в Закарпатській області жителі п'ятиповерхівок в місті Чоп рік назад страждали від навали тарганів. Комахи повністю "окупували" не тільки під'їзди, а й квартири.

У Миколаївській обласній дитячій лікарні скаржаться на тарганів . Про це повідомила мама одного з маленьких пацієнтів.