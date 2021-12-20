Как определить, что ребенок страдает от буллинга? Ответ психотерапевта

Психотерапевт рассказал, как распознать детей-жертв буллинга / Фото: Коллаж: Сегодня
У школьников, которые подвергаются буллингу со стороны ровесников, можно заметить резкую смену настроения и снижение продуктивности.
Об этом рассказал психотерапевт, советник главы Минздрава Спартак Суббота в интервью "Сегодня", которое выйдет на сайте 22 декабря.
Как определить, что ребенка "травят" в школе?
У ребенка меняется поведение. В частности, это:
- резкая смена настроения;
- полная апатия;
- снижение продуктивности в учебе;
- снижение физической активности;
- неспособность получать удовольствие;
- отказ от кружков.
Кроме того, одним из современных показателей психического здоровья является гаджет.
"Последний сейчас – это мерило здоровья. Если ребенок "сидит в гаджете", то это означает, что он чем-то заинтересован. Также надо обращать внимание на то, как часто ребенок прогуливает школу", – сказал Суббота.
Он добавил, что психолог может помочь ребенку, пострадавшему от буллинга. В первую очередь эксперт должен объяснить школьнику, что замалчивание проблемы – это худшая стратегия.