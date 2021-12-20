Як визначити, що дитина страждає від булінгу? Відповідь психотерапевта

Психотерапевт розповів, як розпізнати дітей-жертв буллінгу / Фото: Колаж: Сьогодні
У школярів, які піддаються булінгу з боку ровесників, можна помітити різку зміну настрою та зниження продуктивності.
Про це розповів психотерапевт, радник голови МОЗ Спартак Субота в інтерв'ю "Сьогодні", яке вийде на сайті 22 грудня.
Як визначити, що дитину "травлять" у школі?
У дитини змінюється поведінка. Зокрема, це:
- різка зміна настрою;
- повна апатія;
- зниження продуктивності у навчанні;
- зниження фізичної активності;
- нездатність отримувати задоволення;
- відмова від гуртків.
Крім того, одним із сучасних показників психічного здоров'я є гаджет.
"Останнє тепер – це мірило здоров'я. Якщо дитина "сидить у гаджеті", то це означає, що вона чимось зацікавлена. Також треба звертати увагу на те, як часто дитина прогулює школу", – сказав Субота.
Він додав, що психолог може допомогти дитині, яка постраждала від булінгу. Насамперед експерт має пояснити школяру, що замовчування проблеми – це найгірша стратегія.