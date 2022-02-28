Как отличить украинский вертолет от вражеского? В ВР объяснили

Вертолет ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде Украины разъяснили, как определить дружеский вертолет от вражеского.

Так, на украинских вертолетах указаны опознавательные знаки Украины и на армейских белые полосы на хвостовой балке.

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На вертолетах оккупантов все надписи и опознавательные знаки закрашены, будто это пришельцы с темной стороны Луны. Вертолеты агрессора могут быть серыми или в зеленом камуфляже.

Ситуация в Украине 28 февраля