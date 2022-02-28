Як відрізнити український гелікоптер від ворожого? У ВР пояснили

Гвинтокрил ЗСУ. Фото: колаж "Сьогодні"
У Верховній Раді України роз'яснили, як визначити дружній вертоліт від ворожого.
На українських гелікоптерах вказані розпізнавальні знаки України та на армійських білі смуги на хвостовій балці.
На гелікоптерах окупантів усі написи та розпізнавальні знаки зафарбовані, ніби це прибульці з темного боку Місяця. Гелікоптери агресора можуть бути сірими або в зеленому камуфляжі.
Ситуація в Україні 28 лютого
- П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійніше, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила у житловий будинок у Чернігові. Водночас президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
- Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.
У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ про ядерну зброю. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.
Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з союзниками США, щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.