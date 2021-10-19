Как отличить фейковый COVID-сертификат от настоящего – 5 правил

COVID-сертификаты будут проверять полицейские / Коллаж "Сегодня"

Со среды полиция начнет проверять наличие COVID-сертификатов либо отрицательных ПЦР-тестов у пассажиров поездов дальнего следования и межобластного транспорта. Напомним, 21 октября вступают в силу новые правила проезда.

Впрочем, как рассказали нам пограничники, в силу своих служебных обязанностей они уже проверяют подлинность сертификатов у тех, кто въезжает в нашу страну. Делают это с помощью электронной программы, которая сканирует QR-коды сертификатов.

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Если сертификат настоящий, то на экране сканера появляется надпись "Дійсний", если сомнительный, то высвечивается надпись "Недійсний". Примерно по такому принципу планирует работать с 21 октября и полиция, которая будет проверять документы, подтверждающие COVID-безопасность.

Как проверить подлинность COVID-сертификата

Силовики рассказали, на что будут обращать внимание в бумажном и цифровом документе, проверяя его подлинность.

Печать врача/медучреждения, где выдан документ. Она должна быть четкой и не "размытой".

Подпись врача, выдавшего документ. При желании правоохранители могут сразу же отыскать контакты медика и по телефону выяснить, выдавал ли он этот документ.

Качество печати документа. Если буквы "размыты", то правоохранители усомнятся в его подлинности.

Название учреждения, в котором выдан документ. Если таковым окажется не медучреждение, то сертификат сочтут подозрительным. Были случаи, когда сертификаты выдавали визовые центры. Документы оказались поддельными.

QR-код в цифровом COVID-сертификате в приложении "Дія". Он легко сканируется устройством, которое уже есть у правоохранителей.

"Например, у нас есть средства контроля, с помощью которых мы можем детально, в увеличенном варианте рассмотреть печать документа. Из судебных решений, когда люди были привлечены к ответственности, известно о следующем: некоторые скачивали образцы документов из интернета и вписывали туда свои фамилии. Например, пограничники, выявляя сомнительный документ, звонили врачам или в учреждения, где якобы он был выдан. Врачи подтверждали, что такого-то документа такому гражданину они не выдавали", – сообщил нам представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Кто будет проверять COVID-сертификаты

Как стало предварительно известно, например, проводники будут лишь просить предъявить сертификат. По словам железнодорожников, функция контроля таких документов – компетентность МВД.

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Первые наказания за подделки

Как мы выяснили, в госреестре судебных решений уже начали появляться первые приговоры тем, кто предъявил правоохранителям поддельные документы о вакцинации.

Например, неделю назад Жолковский райсуд Львовской области признал виновным в подделке документа о вакцинации дальнобойщика. В суде мужчина раскаялся в содеянном, рассказав, что бланк сертификата скачали из интернета. Суд оштрафовал его на 850 грн, сама же санкция статьи за подделку предусматривает до 2 лет ограничения свободы.

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