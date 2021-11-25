Как подготовить ребенка к вакцинации? Рассказываем пошагово

В Украине вакцинируют детей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине началась вакцинация детей от коронавируса. Перед проведением прививки врач осуществляет осмотр ребенка и оценивает общее состояние его здоровья.

Подробнее о том, как подготовить ребенка к вакцинации – читайте далее в материале "Сегодня".

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Как подготовить ребенка?

Обсудите с ребенком процедуру, которую он будет проходить заранее. Ответьте на все вопросы, которые могут его интересовать.

Опишите ребенку каждое действие медработника, объясните зачем обрабатывать место укола, как работает шприц и т.д. Можно просмотреть мультфильм или специальные видео о вакцинации детей.

Ни в коем случае не подчеркивайте, что укол безболезненный – это будет ложью. Лучше расскажите, что только так вакцина сможет попасть в ее организм и помочь ему противостоять заболеванию.

Говорите в положительном ключе, ставьте себя, вакцинированную маму или папу, в пример. Возьмите с собой в медучреждение любимую игрушку или вещь ребенка, которая может дать ему чувство комфорта и отвлечь внимание.

Если перед процедурой ребенок чувствует себя встревоженным и испуганным, попробуйте следующие техники:

Техника сжатия. Предложите ребенку сжимать мячик или собственные ладони. Необходимо сильно сжать что-нибудь ладонями и задержаться на 5 секунд в таком состоянии. Следующий этап: расслабление и повторение цикла.

Слушайте вместе музыку или пойте. Это поможет ребенку отвлечься от процедуры, а значит, он будет более расслабленным.

Это поможет ребенку отвлечься от процедуры, а значит, он будет более расслабленным. Попробуйте поработать с воображением. Представьте вместе с ребенком место, которое ему приятно. Попросите сына/дочь описать, что он/она видит, какие запахи и звуки слышит, что чувствует.

Важно помнить, что иногда прививки, защищающие вашего ребенка от инфекционных заболеваний, могут вызвать временный дискомфорт, например, незначительную боль в месте инъекции, повышение температуры. По этой причине ребенок может нервничать и плакать, соответственно, после прививки он нуждается в большем внимании.

Обратитесь к врачу в случае повышения температуры или иного ухудшения состояния ребенка.

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Можно ли детям вакцинироваться от COVID-19

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что получить прививку от коронавируса может ребенок с 12 лет и только одной вакциной – Pfizer. Другими – нет.

Как рассказал Кузин, при согласии родителей ребенок может быть вакцинирован по медицинским показаниям (если у него имеется тяжелое заболевание, инвалидность).

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