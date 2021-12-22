Как понять, что ребенка "травят" в школе? Ответ психотерапевта

Буллинг ребенка в школе может начаться с первого класса / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине 67% детей в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга, но родители могут помочь детям противостоять "травле".
Об этом сайту "Сегодня" рассказал психотерапевт, советник главы Минздрава Спартак Суббота.
Как определить самому, что ребенка "травят" в школе?
У ребенка резкая смена настроения, полная апатия, снижение продуктивности в учебе и физической активности, неспособность получать удовольствие, отказ от кружков, отказ даже от гаджетов. Последний сейчас – это мерило здоровья. Если ребенок "сидит в гаджете", то это означает, что он чем-то заинтересован.
Также стоит обращать внимание на то, как часто ребенок прогуливает школу.
Что делать родителям?
Во-первых, вмешаться в ситуацию. Для начала, обратиться к классному руководителю ребенка, к руководству школы и в службу по делам детей. Но бывает и такое, что в школе "не слышат" родителей и отвечают, мол, а что мы можем сделать.
"В таком случае надо обязательно обратиться за помощью к детскому психологу. Ребенку не обязательно разъяснять то, для чего это делается. Кстати, случается и такое, что и физически крепкие школьники являются объектом буллинга", – посоветовал психотерапевт.
Согласно исследованию ЮНИСЕФ:
- 67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга;
- 48% детей никому не рассказывали о случаях буллинга;
- 44% школьников были наблюдателями буллинга, но игнорировали его, потому что им было страшно за себя.
- 24% детей стали жертвами буллинга;
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