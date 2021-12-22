Что делать, если ребенка травят в школе? Мы поговорили с психотерапевтом – интервью

В Украине в последнее время участились случаи буллинга – советник главы Минздрава Спартак Суббота рассказал о самых вопиющих случаях и методах борьбы с травлей

Почему в школах участился буллинг и как с этим бороться - рассказывает психотерапевт / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине очередная жертва буллинга, 14-летняя школьница из Запорожья Евгения Корниченко, о которой мы недавно рассказывали, залечивает травмы после нападения ровесниц. У нее требовали "откупные" за то, что оставят ее в покое. В итоге ученица получила травмы носа, после которых потребовались сложные операции. Правозащитники назвали этот случай одним из самых жестоких за последнее время.

Почему такие случаи стали не редкостью, как выявить, что ребенок стал жертвой ровесников и как помочь в подобной ситуации? Об этом нам рассказал психотерапевт, советник главы Минздрава Спартак Суббота.

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Почему все чаще слышим о буллинге среди подростков?

У буллинга нет множества причин. Это явление понятно и хорошо изучено. У него одна базовая причина – это агрессия. Она является причиной насилия и транслируется по отношению к индивиду для получения власти, статуса и завладения имуществом. В случае с буллингом это связано со статусом.

Например, какой-то мальчик хочет стать "Альфой", либо какая-то из девочек устраняет конкурентку. Либо же те, кто буллят, находят более слабого человека для того, закрепить за собой позицию в глазах своих сверстников. Буллинг свойственен не только людям, а и примитивному животному миру. Например, обезьянам Бонобо (карликовые шимпанзе – Авт.). Приматы слабой, низшей касты подвергаются насилию и они не "рукопожаты", не вхожи в группу альфа-самок и альфа-самцов.

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Причиной буллинга в социальной среде может быть потребность в доминировании, также часто буллят для того, чтобы самим не стать жертвой буллинга. Такое часто происходит, это защитная модель поведения.

Буллингом занимаются лишь физически крепкие школьники? Или не только?

Сейчас доказать, что остальные слабее – достаточно прийти в очень дорогой одежде и ничего не говорить. Кроме того, выходит, что сильнее не тот, кто крепче физически, а тот, у кого хватает потенциала проявить свою силу.

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В интернете все чаще появляются видео травли школьников ровесниками. Эти записи часто выкладывают сами обидчики, унижая еще больше своих жертв. Прокомментируйте пожалуйста.

Опубликование таких записей – это возможность для обидчиков закрепить свой статус, зафиксировать, что один сильнее другого, примитивная демонстрация силы.

Часто ли к Вам обращаются за помощью родители жертв или обидчиков?

На самом деле – крайне редко. Но был и такой случай, когда родители девочки-подростка обратились за помощью и рассказали, что их ребенок вообще не сопротивляется буллингу в школе. 13-летняя девочка была жертвой и когда ей предложили помощь, то она отказалась. Она придерживалась такого мнения, что, мол, пусть хоть травят, лишь бы обращали на нее внимание. Травля заключалась в том, что ей не давали сидеть с кем-то в классе, травили ее в чатах. Но не прошло и полугода, как вся эта травля резко прекратилась. Это феномен. Иногда бывает такое, что травля проходит сама собой.

Как определить самому, что ребенка "травят" в школе?

У ребенка резкая смена настроения, полная апатия, снижение продуктивности в учебе и физической активности, неспособность получать удовольствие, отказ от кружков, отказ даже от гаджетов. Последний сейчас – это мерило здоровья. Если ребенок "сидит в гаджете", то это означает, что он чем-то заинтересован. Также надо обращать внимание на то, как часто ребенок прогуливает школу.

Есть мнение, что буллинг девочек более жесток, чем у мальчиков. Так ли это?

Это иллюзия. Мальчики дерутся по-серьезному, а девочки хотят доминировать. Они чаще используют унизительные методы: состригают волосы, унижают, плюют.

Бывают ли случаи, когда жертвы буллинга мстят обидчикам после выпуска из школы?

Да. Девушка, которая выпустилась из школы, пришла спустя время на школьный вечер и выстрелила в преподавателя из арбалета. Насколько известно, преподаватель ее чем-то довел.

Что Вы можете посоветовать родителям тех детей, которые стали жертвами буллинга?

Во-первых, вмешаться в ситуацию. Для начала, обратиться к классному руководителю ребенка, к руководству школы и в службу по делам детей. Но бывает и такое, что в школе "не слышат" родителей и отвечают, мол, а что мы можем сделать. В таком случае надо обязательно обратиться за помощью к детскому психологу. Ребенку не обязательно разъяснять то, для чего это делается. Кстати, случается и такое, что и физически крепкие школьники являются объектом буллинга.

Как подготовить ребенка к средней школе, где он может стать объектом травли?

Здесь поможет только развитие ассертивности (уверенности в себе – Авт.). Преподаватели заниматься этим вряд ли будут по ряду причин.

Психолог в состоянии помочь в случаях с буллингом?

Для детей, совершающих насилие, он может очертить то, чем это чревато. Некоторые дети, осознавая масштабы проблемы, на самом деле перестают заниматься буллингом.

В свою очередь, жертвам буллинга нужно объяснять, что замалчивание – это самая худшая стратегия.

Но ведь может и такое быть, что обидчик пообещает прекратить травлю, а на следующий день продолжит снова?

Зачастую так и бывает. Тогда апеллируем к статусу. Если у ребенка кумиром является, например, Роналду, то важно объяснить, что тот человек против насилия и спросить у школьника: "Подумай, что бы о тебе сказал Роналду?"

С какого возраста может начаться буллинг в школе?

С 6 лет, с первого класса. В некоторых случаях – даже с садика. Порой достаточно одного дефекта у ребенка, который отличал бы его от других. Например, не в том месте родинка или родимое пятно. Выбирают в жертву самого приметного. Таким может стать тот, кто старается быть самым неприметным.

Чаще сталкиваюсь с тем, что учителя становятся причиной буллинга в классе. Если ребенок не соответствует представлению преподавателя о норме, то этот ребенок становится объектом насмешек. Например, если у него плохой почерк, то учитель показывает тетрадь и демонстративно бросает со словами: "А еще у нас есть такая тетрадь". Для ребенка это "смертный приговор".

Такие случаи есть?

Конечно. Мне знаком такой случай. Жертва буллинга, ученик, в итоге сменил класс.

Как пресекать такое?

В первую очередь нужно обращаться в директорат школы. Пресекать нужно жестко, вплоть до того, что писать заявление в полицию. В моей практике было немало случаев, когда по таким причинам снимали преподавателей с должности. Могу привести пример: преподаватель провоцировала школьников буллить ученика.

Помогает ли бороться с буллингом огласка в соцсетях?

Очень сильно. Приведу такой пример: насилие в отношение ученика спровоцировало проверку всей образовательной системы в школе. Выяснилось, что директор "отмывал" выделяемые школе деньги.

С чего нужно начать родителям тех детей, кого буллят в школе?

Во-первых – написать заявление, зафиксировать побои в случае наличия, сделать скриншоты с фото и видео инцидента, которые есть в наличии. Нужно собрать как можно больше информации. Если есть другие пострадавшие, то нужно написать коллективное заявление. Такой документ является более серьезным и рассматривается быстрее.

Кстати, а как ситуация с буллингом в других странах?

Знаю, что за границей буллинг очень жестко пресекается. У меня есть пациенты из Франции, Британии – там буллинг если и есть, то практически неощутим. Например, во Франции одно оскорбление со стороны ученика к другому школьнику означает, что обидчик будет отстранен на неделю. За последующее оскорбление уже не будет права учиться в этой школе. Во Франции это позор и клеймо.