Как праздновать Пасху во время войны – главные правила безопасности

Украинцам дали советы, как праздновать Пасху в условиях войны. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине в этом году Пасху будут отмечать в условиях войны. Спасатели предупреждают, что на выходные российские оккупанты могут прибегнуть к провокациям.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
Украинцам советуют избегать больших скоплений людей, чтобы не подвергнуть себя опасности. Кроме того, следует соблюдать осторожность и соблюдать правила пожарной и минной безопасности.
Спасатели напоминают, что особенно опасно:
- ходить в лес, на водоемы, поля в районах, где производились боевые действия;
- приближаться к разбитой вражеской технике;
- заходить в заброшенные сооружения и дома;
- съезжать с дорог на обочину.
Кроме того, если заметили подозрительный предмет, к нему строго-настрого запрещено приближаться. Следует позвонить по номерам 101 или 102.
Украинцы не смогут на Пасху прийти ночью в церковь
В связи с тем, что в Украине действует комендантский час, ночных богослужений на Пасху не будет, церкви будут закрыты до утра. Министерство культуры и информационной политики и Государственная служба по этнополитике и свободе совести сообщили о важности соблюдения ограничений военного положения.
"Приглашаем верующих присоединиться дистанционно с молитвой к Пасхальным службам благодаря трансляциям на телевидении и онлайн", – говорится в сообщении.
В то же время в полиции напомнили, что церкви будут закрыты, пасхальные богослужения также не проходят в комендантский час.
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