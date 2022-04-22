Як святкувати Великдень під час війни – головні правила безпеки

Українцям дали поради, як святкувати Великдень в умовах війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні цього року Великдень будуть святкувати в умовах війни. Рятувальники попереджають, що на вихідні російські окупанти можуть вдатися до провокацій.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

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Українцям радять уникати великих скупчень людей, щоб не наразити себе на небезпеку. Крім того, слід бути обережними та дотримуватися правил пожежної та мінної безпеки.

Рятувальники нагадують, що особливо небезпечно:

ходити в ліс, на водойми, поля в районах, де проводилися бойові дії;

наближатися до розбитої ворожої техніки;

заходити до покинутих споруд та будинків;

з'їжджати з доріг на узбіччя.

Крім того, якщо помітили підозрілий предмет, до нього суворо заборонено наближатися. Слід зателефонувати за номерами 101 чи 102.

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Українці не зможуть на Великдень прийти вночі до церкви

У зв'язку з тим, що в Україні діє комендантська година, нічних богослужінь на Великдень не буде, церкви будуть зачинені до ранку. Міністерство культури та інформаційної політики України й Державна служба з етнополітики та свободи совісті повідомили про важливість дотримання обмежень воєнного стану.

"Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн", – йдеться у повідомленні.

Водночас у поліції нагадали, що церкви будуть зачинені, великодні богослужіння також не відбуватимуться у комендантську годину.

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