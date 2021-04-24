Дома лучше – что советуют украинские инфекционисты по поводу отдыха на майские и летом-2021

Мы поинтересовались, как намерены провести отпуск ведущие украинские медики и что они советуют туристам, собравшимся за границу

В 2020-м многие отказались от отпусков. 66% украинцев не были в отпуске, согласно опросам. А те кто был – провели его в Украине или своем населенном пункте (86%).

За год коронавирус никуда не делся. Но в этот раз полной остановки международного и внутригосударственного транспорта – нет. На этот сезон туроператоры возлагают большие надежды.

"Еще зимой активизировалась бронь отелей в Турции, Египте и балканских странах. На июнь и июль уже закрыты рейсы, заполняется сентябрь", – рассказали в "Поехали с нами".

А будут ли отдыхать врачи, которые борются с инфекцией. "Сегодня" задал этот вопрос известным украинским эпидемиологам и инфекционистам.

Ольга Кобевко, инфекционист: "потрачу свободное время, чтобы выспаться"

Фото: Ольга Кобевко

Ольга Кобевко работает инфекционистом в областной больнице в Черновцах. Этот регион дольше других находился в красной зоне. Недавно карантин там закончился. Но риски остаются слишком высокими, поэтому об отпуске не может быть и речи.

"На этот год я не меняла планы на отпуск, потому что для меня отпуск невозможен, пока у нас пандемия. У всех медиков, которые работает в красных зонах абсолютно не изменились планы на отпуск по сравнению с прошлым годом. Если будет возможность и дадут две недели, потрачу их на то, чтобы выспаться. У нас на Буковине риски остаются высокими на протяжении года. Здесь много населения ездит на заработки и высокий уровень передвижения населения на праздники, потому что регион очень религиозен.

Татьяна Чумаченко, эпидемиолог: "Никуда не поеду, буду за городом"

Татьяна Чумаченко – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета. Пока эпидемиолог не вакцинировалась, поскольку она в очереди числится как педагог.

"У меня отпуск в этом году не будет отличаться от прошлогоднего. Я буду за городом, на свежем воздухе. Не планирую никаких путешествий. Это конечно каждый сам решает, но, если кто-то планирует куда-то ехать, то нужно оценивать эпидемическую ситуацию в этой стране, куда он планирует путешествовать. И желательно все же иметь прививки. Но, к сожалению, не все еще могут вакцинироваться"

Екатерина Сояк, эпидемиолог: "На майские поеду за границу"

Екатерина Сояк – врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC), заведующая отделом оценки рисков и инфекционного контроля в " ОХМАТДЕТ".

"У меня еще нет четких планов по отпуска в этом году. Возможно, на майские праздники получится поехать на несколько дней за границу"

Алла Волоха, иммунолог, инфекционист: "Не готова рисковать"

Фото: facebook.com/alla.volokha

Алла Волоха – иммунолог, инфекционист, доктор медицинских наук, завкафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика.

"В прошлом году я вообще и не планировала куда-то ехать из дома. В этом, я думаю, что могла бы отдохнуть в пределах Украины. До этого я обязательно должна получить вторую дозу прививки, потому что пока получила только одну. Я стараюсь все равно не рисковать, несмотря на вакцинацию. Даже имея прививки, стараюсь ограничивать контакты, потому что возможность инфицирования остается. Даже для тех, кто переболели остается риск повторного заболевания. И появляются новые штаммы вируса, поэтому трудно что-то планировать и прогнозировать. Риски значительны, и я сама бы не рисковала. С другой стороны, открытые страны и каждый для себя решает, я лично еще не готова рисковать".

Людмила Мухарская, эпидемиолог: "Отпуск проведу в Украине"

Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины и экс заместитель главного санитарного врача Украины

Людмила Мухарская – эпидемиолог, бывший заместитель главного санитарного врача, председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологическая союз".

"Лично я планирую провести отпуск в Украине: пока не знаю, дома или в пределах страны. Я переболела, и пока у меня есть определенный иммунитет, поэтому я еще не вакцинировалась. Но когда до меня дойдет очередь – я это сделаю. Конечно, вакцинация внесла коррективы в возможность путешествовать. Пока что мало украинцев получили две дозы, которые дают защиту... Поэтому риски остаются большими, и они зависят не только от ситуации в нашей стране, но и ситуации в других странах. К сожалению, вирус в Украине и в других странах продолжает активно распространяться. Я не думаю, что ситуация будет кардинально отличаться от прошлогодней. Просто год назад мы многого не знали, не было вакцины, не было достаточно тестов во многих странах и была неопределенность. Некоторые страны многое делают, чтобы принимать туристов и минимизировать инфицирования"

Что делать тем, кто решился ехать в отпуск за границу

Пандемия охватила всю планету. И сказать, что какая-то страна безопасней других – нельзя, отмечает Ольга Кобевко. Прежде всего нужно взвесить за и против, а также возможные последствия для себя и для родных, считает инфекционист.

Для тех, кто решился ехать заграницу эпидемиологи советует сначала ознакомится с эпидситуацией в той стране. Режим въезда для украинцев в другие страны опубликован на сайте МИД или на сайте Минздрава.

Отметим, 2 мая украинцы будут праздновать Пасху – традиционно, в этот день верующие посещают храмы и освящают праздничные куличи. Однако из-за роста заболеваемости COVID-19 власти могут ужесточить карантинные ограничения.