Как будем праздновать Пасху – введут ли локдаун и в каких городах ужесточат карантин

2 мая украинцы будут праздновать Пасху – традиционно, в этот день верующие посещают храмы и освящают праздничные куличи. Однако из-за роста заболеваемости COVID-19 власти могут ужесточить карантинные ограничения.

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Журналисты "Сегодня" разобрались, могут ли усилить карантин на майские праздники.

Зеленский призывает быть рассудительными

Президент Владимир Зеленский дал поручение правительству подготовиться к празднованию Пасхи в условиях непростой ситуации с коронавирусом. При этом граждан он призвал быть рассудительными и не собираться в компании.

"Хотя у нас и продолжается вакцинация, однако скопления людей сегодня до сих пор представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными", – сказал глава государства.

Степанов против введения карантина

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, правительство пока не планирует вводить специальный режим на пасхальный период. Глава ведомства считает, что украинцы должны придерживаться уже установленных правил.

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"Тогда мы не будем видеть серьезных вспышек COVID-19. Я не анонсировал никаких особых режимов, я говорю о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне, то должны действовать все ограничения, которые существуют в красном уровне", – сказал он.

В то же время Степанов подчеркнул, что сейчас в стране наблюдается положительная динамика по заболеваемости, но Минздрав не планирует снимать ограничения – спрогнозировать статистику после праздников невозможно.

"В любом случае мы ждем еще после Пасхи, через 3-4 недели, рост количества больных. Я в данный момент не могу сказать, до какой степени этот рост. Надо будет посмотреть, как пройдут праздники, там не просто Пасха, а ряд праздников, с 1 по 10 мая, это сопровождается мобильностью населения. С точки зрения эпидемиологии это добавит заболеваемости", – сказал он.

Отметим, что еще 16 апреля Степанов заявлял, что Минздрав ужесточит ограничения на период майских праздников – "конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам".

Львов готовится к ограничениям

Львовские власти готовят протокол, по которому будет проходить празднование Пасхи, – "на открытом воздухе, с соблюдением большой дистанции между верующими".

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По словам мэра Андрея Садового, священнослужители разрешают верующим "самостоятельно освятить пасхальные корзины дома святой водой".

"Нам категорически нельзя допустить, чтобы много людей собиралось в одном месте, ведь это сразу даст рост заболеваемости. Духовенство это осознает, отцы понимают свою ответственность", – отметил городской голова.

Ляшко предлагает праздновать онлайн

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине на период пасхальных торжеств могут ввести ряд карантинных ограничений – в частности, формат празднования онлайн, как это было в прошлом году.

По его словам, сейчас для церквей и храмов уже предусмотрен ряд правил, если они находятся в желтой или красной зонах карантина. Однако полностью закрывать храмы власти не планируют.

"Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", – сказал Ляшко.

Кличко хочет спецкарантин

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Столичный мэр Виталий Кличко анонсировал дополнительные карантинные ограничения на Пасху – город уже занимается их подготовкой.

"У нас впереди большие праздники, и мы уже готовим дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не произошел инфекционный взрыв. Эти правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, и до Пасхи мы их обязательно обнародуем", – заявил чиновник.

"Укрзализныце" карантин не помеха

Пока власти призывают украинцев отказаться от массовых собраний на Пасху, "Укрзализныця" запускает 16 дополнительных поездов. На протяжении всех майских праздников будут курсировать поезда во Львов, Ивано-Франковск, Рахов и Ужгород на Западе.

Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

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