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Как праздновать Пасху и майские на карантине: Степанов обратился к украинцам

27 апреля, 09:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Впереди длительные пасхальные выходные, а потом еще и майские праздники – есть несколько правил, чтобы не допустить вспышки COVID-19

Во время Пасхи и майских праздников новых карантинных ограничений не будет. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будут работать церкви, и обратился к украинцам с просьбой. Об этом он сказал на брифинге.

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По его словам, впереди достаточно опасный с точки зрения эпидемиологии период – длительные выходные из-за Пасхи и майских праздников.

Как украинцам праздновать на карантине

  • Максимально воздержаться от увеличения контактов с другими людьми.
  • Избегать скоплений людей.
  • Носить маски.
  • Придерживаться личной гигиены.
  • Отложить поездки к друзьям или родственникам – праздновать в узком семейном кругу.

На праздники никаких новых ограничений

"Минздрав не планирует подавать правительству какие-либо дополнительные ограничения на Пасху. Мы будем жить в тех условиях, в которых сейчас живем – с теми ограничениями и правилами, которые существуют на сегодняшний день", – заявил Степанов.

Что будет в церквях на Пасху

  • Продолжительность богослужений по времени будет уменьшена, но будет увеличено их количество.
  • Временно запрещен физический контакт во время обрядов: поцелуи крестов, икон.
  • Пенсионерам рекомендуется воздержаться от посещения церквей.
  • Во время нахождения в церкви или возле нее необходимо быть в маске.
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Как сообщали новости "Сегодня", Украина выходит из третьей волны COVID-19. Как объяснял Степанов, уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях страны и в Киеве.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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карантин Пасха майские праздники Максим Степанов

Источник: Сегодня

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