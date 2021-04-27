Как праздновать Пасху и майские на карантине: Степанов обратился к украинцам

Во время Пасхи и майских праздников новых карантинных ограничений не будет. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будут работать церкви, и обратился к украинцам с просьбой. Об этом он сказал на брифинге.
По его словам, впереди достаточно опасный с точки зрения эпидемиологии период – длительные выходные из-за Пасхи и майских праздников.
Как украинцам праздновать на карантине
- Максимально воздержаться от увеличения контактов с другими людьми.
- Избегать скоплений людей.
- Носить маски.
- Придерживаться личной гигиены.
- Отложить поездки к друзьям или родственникам – праздновать в узком семейном кругу.
На праздники никаких новых ограничений
"Минздрав не планирует подавать правительству какие-либо дополнительные ограничения на Пасху. Мы будем жить в тех условиях, в которых сейчас живем – с теми ограничениями и правилами, которые существуют на сегодняшний день", – заявил Степанов.
Что будет в церквях на Пасху
- Продолжительность богослужений по времени будет уменьшена, но будет увеличено их количество.
- Временно запрещен физический контакт во время обрядов: поцелуи крестов, икон.
- Пенсионерам рекомендуется воздержаться от посещения церквей.
- Во время нахождения в церкви или возле нее необходимо быть в маске.
Как сообщали новости "Сегодня", Украина выходит из третьей волны COVID-19. Как объяснял Степанов, уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях страны и в Киеве.
Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе
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