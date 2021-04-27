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Украина выходит из третьей волны COVID-19: Степанов сообщил хорошие новости

27 апреля, 09:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях страны и в Киеве, где ситуация была почти катастрофической

Ситуация с коронавирусом стабилизируется – Украина начала выход из третьей волны эпидемии: уменьшилось и количество больных, и количество госпитализаций. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, этого удалось достичь благодаря противоэпидемиологическим мероприятиям.

"Сегодня можно констатировать, что наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные противоэпидемиологические показатели. В сравнении прошлой недели с позапрошлой, количество заболевших уменьшилась с почти 92 тысяч до 77 тысяч, то есть на 15 тысяч меньше", – сказал Степанов.

Также министр отметил снижение количество госпитализированных – минус 3,4 тысячи в сравнении с позапрошлой неделей.

"Эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы прошли этот сверхтяжелый период третьей волны… Уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях и в Киеве, где ситуация еще месяц назад была чрезвычайно сложной", – заявил глава Минздрава.

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коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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