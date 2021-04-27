Україна виходить з третьої хвилі COVID-19: Степанов повідомив хороші новини

Ситуація з коронавірусом стабілізується - Україна розпочала вихід з третьої хвилі епідемії: зменшилася і кількість хворих, і кількість госпіталізацій. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, цього вдалося досягти завдяки протиепідеміологічним заходам.
"Сьогодні можна констатувати, що наша країна почала поступовий вихід з третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні протиепідемічні показники. У порівнянні минулого тижня з позаминулим, кількість хворих зменшилася з майже 92 тисяч до 77 тисяч, тобто на 15 тисяч менше", – сказав Степанов.
Також міністр відзначив зниження кількість госпіталізованих – мінус 3,4 тисячі у порівнянні з позаминулим тижнем.
"Ці цифри говорять про те, що ситуація стабілізується. Ми пройшли цей надважкий період третьої хвилі ... Рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку областях і в Києві, де ситуація ще місяць тому була надзвичайно складною", – заявив глава МОЗ.
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