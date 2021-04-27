Коронавірус в Україні. Одужало за добу більше, ніж захворіло

Коронавірус продовжує поширюватися країною, однак кількість видужалих за добу збільшилася – дані МОЗ

В Україні за останню добу виявили 7915 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомили на сайті РНБО.

Всього інфекцію підтвердили у 2 038 248 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 432 українці (всього – 42 950). Вилікувати вдалося 1 596 829 інфікованих (17 391 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію вакцини AstraZeneca, яка виробляється на підприємстві в Південній Кореї. За словами Степанова, це черговий препарат, який надійде до України в рамках ініціативи COVAX, а партію в кількості 367 тис. доз отримали минулого тижня.

Про особливості карантинного Великодня в Україні – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин, читайте в матеріалі сайту "Сьогодні".

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